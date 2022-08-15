Japon İmparatoru savaşmaktan pişman
Japonya İmparatoru Naruhito, geçmişteki derin pişmanlık duygularını hatırda tutarak İkinci Dünya Savaşı tahribatlarının tekrar meydana gelmemesini umduğunu söyledi.
Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos'un 77. yıl dönümünde hayatını kaybeden İmparatorluk Ordusu mensubu 2 milyonu aşkın asker ve 800 bin sivili anıyor.
Başkent Tokyo'daki Nippon Budokan salonunda düzenlenen ve Covid-19 nedeniyle ölçeği düşürülen törende yaklaşık 1000 kişi bir araya geldi. Törene Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatoriçe Masako iştirak etti.
Naruhito, "Savaş sonrası uzun süren barış sürecini göz önüne alarak geçmişin derin pişmanlık duygularını hatırda tutuyor, savaşın tahribatlarının tekrarlanmamasını içtenlikle ümit ediyorum" dedi.
Muharebe meydanları dahil savaşta hayatını kaybedenleri, Japon halkı ile içten saygıyla andığını vurgulayan Naruhito, dünya barışı ve Japonya'nın kalkınması için dua ettiğini söyledi.
Seçildiği Ekim 2021 sonrası başbakan olarak ilk kez yıl dönümü töreninde konuşan Kişida Fumio da ülkesinin, küresel barış ve refahın sağlanmasına yönelik taahhütlerine bağlı olduğunun altını çizdi.
Kişida, "Çatışmalar bu dünyada halen sürüyor ancak ulusumuz, barışa proaktif katkı bayrağının altında, küresel toplumla birlikte, dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları çözmek için kararlılıkla çalışacak" ifadesini kullandı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "Çin ve Güney Kore dahil diğer uluslarla bağlarımızı güçlendirilmesi pozisyonumuzda değişiklik yok" dedi.
Ulusal basındaki haberlerde, törende yer alan savaşta ölenlerin yakınlarının dörtte üçünden fazlasının 70 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekildi.
Halk, 15 Ağustos 1945'te Japon İmparatoru'nun mesajının duymak üzere radyoların başında toplanmıştı. Mesajında İmparator, ülkesi Japonya'nın savaşta teslim olduğunu ilan etmişti.
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