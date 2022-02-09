Japon Prenses Yoko, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:15

Koronavirüs salgınında 6’ıncı dalgayla mücadele eden Japonya’da virüs bu kez hanedana sıçradı. Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı’ndan yapılan açıklamada, eski Japonya İmparatoru Akihito’nun kuzeni 2012’de hayatını kaybeden Prens Tomohito’nun küçük kızı Prenses Yoko’nun Covid-19’a yakalandığı bildirildi.

Pazartesi günü 38 yaşındaki prensesin boğaz ağrısı şikayetiyle test yaptırdığı belirtilirken, Yoko’nun İmparatorluk Sarayı içindeki bir hastaneye yatırıldığı ifade edildi. Dün test sonucu pozitif çıkan prensesin, birkaç gün önce 40 yaşındaki kız kardeşi Prenses Akiko ile görüştüğü öğrenilirken, tedbir amacıyla Prenses Akiko’ya da test uygulanacağı kaydedildi. Prenses Yoko’nun son zamanlarda kitlesel bir toplantıya katılmadığı ve virüsün kimden bulaştığının bilinmediği açıklanırken, prensesin 30 Ocak’ta sarayda anma törenine katıldığı biliniyor.

Tokyo merkezli bir sosyal yardım kuruluşunun başkanı olan Prenses Yoko, aynı zamanda işitme kaybı olan insanlara yardım eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş için de onursal başkanlık görevi yapıyor.



SALGINDA 6. DALGA

Covid-19 salgını nedeniyle 47 eyaletinin 35’inde yarı OHAL tedbirleri uygulanan Japonya’da, salgının 6. dalgasında vaka sayıları geçen hafta ilk kez yüz bini aşarak rekor kırmıştı. Dün doğrulanan 92 bin 78 enfeksiyon ülke geneli toplam vaka sayısını 3 milyon 485 bin 245’e taşırken, 159 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 19 bin 629’a ulaşmıştı.



