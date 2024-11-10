Japon savaş gemisinde yangın çıktı: 1 kişi kayıp

Japonya'nın güneybatısında donanmaya ait mayın tarama gemisinde yangın çıkması sonucu mürettebattan 1 kişi kayboldu, 1 kişi de yaralandı.

Japon savaş gemisinde yangın çıktı: 1 kişi kayıp
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AA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 16:56

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) yetkilileri, Fukuoka eyaletine bağlı Munakata kenti açıklarında, donanmaya ait "Ukuşima" adlı mayın tarama gemisinde yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, yangında mürettebattan bir kişinin yaralandığını, bir kişinin de kaybolduğunu belirtti.

Yangın sırasında söz konusu iki kişinin makine dairesinde bulunduğunu ifade eden yetkililer, hastaneye sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yangına neyin sebep olduğunu tespit etmek için soruşturma açıldığını kaydetti.

Mayın tarama gemisinde 45 civarında kişi bulunduğu ve bir tatbikat kapsamında Kagoşima eyaletindeki bir limana doğru gitmek üzere olduğu ifade edildi.

Geminin, yangın nedeniyle yola çıkamaz hale geldiği ve mürettebatın da tahliye edildiği bildirildi.


Etiketler: #japonya #gemi

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