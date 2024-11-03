Japonya, şoför açığını kapatmak için 'konveyör bant' yolu planlıyor

Yayınlanma: 03.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 12:00

Japonya'nın kamyon şoförü açığı, bu yılın başlarında yürürlüğe giren ve şoförlerin fazla mesai yapmasını sınırlayan yasalar nedeniyle daha da kötüleşiyor. Aşırı çalışma ve kazaları önlemek ve işleri katlanılabilir kılmak için gerekli görülen bu durum, Japon lojistik, hükümet ve ulaşım çevrelerinde “2024 sorunu” olarak biliniyor.

Japonya, Tokyo ve Osaka arasında otomatik bir kargo taşımacılığı koridoru planlıyor. Projenin finansman miktarı henüz belirlenmedi, ancak ülkenin artan teslimatlarla başa çıkmasına yardımcı olacak önemli bir yol olarak görülüyor.

Hükümet tarafından hazırlanan bir bilgisayar grafiği videosunda, büyük bir otoyolun ortasında “otomatik akış yolu” olarak da adlandırılan üç şeritli bir koridor boyunca hareket eden büyük, tekerlekli kutular gösteriliyor.

Deneme amaçlı bir sistemin 2027'de ya da 2028'in başlarında test çalışmalarına başlaması ve 2030'ların ortalarında tam olarak faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmaları denetleyen kıdemli bir müdür yardımcısı olan Yuri Endo, “Yollara yaklaşım biçimimizde yenilikçi olmamız gerekiyor. Otomatik akış yolunun temel konsepti, 24 saat otomatik ve insansız bir ulaşım sistemi kullanarak yol ağı içinde lojistik için özel alanlar yaratmaktır” dedi.

Endo, sistemin azalan işgücünü telafi etmenin ve sürücülerin iş yükünü azaltma ihtiyacının yanı sıra karbon emisyonlarını azaltmaya da yardımcı olacağını söyledi.

İSVİÇRE VE İNGİLTERE'DE DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bu plan, İsviçre ve İngiltere'de de değerlendiriliyor. İsviçre'deki plan bir yeraltı yolunu içerirken, Londra'da planlanan ise düşük maliyetli lineer motorlarla çalışan tam otomatik bir sistem olacak.

Japonya'da yükleme, forkliftler kullanılarak otomatikleştirilecek ve havaalanları, demiryolları ve limanlarla koordine edilecektir.

İş teslimatları için de tasarlanan sistem, her şey yolunda giderse diğer rotalara da genişletilebilir. Gelecekte sürücüsüz teknoloji kullanılabilecek olsa da, insanların kapılarına son kilometre teslimatlarını yine de insan sürücülerin yapması gerekebilir.

Hükümetin tahminlerine göre, mevcut koşullar altında Japonya'nın toplam taşıma kapasitesi 2030 yılına kadar %34 oranında düşecek. Japonya Kamyoncular Birliği'ne göre, yurtiçi taşıma kapasitesi yaklaşık 4,3 milyar metrik ton olup, bunun neredeyse tamamı ya da %91'inden fazlası kamyonlarla gerçekleştirilmektedir.

Hükümet verilerine göre, doğum oranı düştükçe genel nüfus azalmaya devam etse bile, pandemi sırasında çevrimiçi alışverişten gelen teslimat talebi arttı ve kullanıcılar Japon hanelerinin yaklaşık %40'ından %60'ının üzerine çıktı.

Son yıllarda, teslimat kamyonlarının yollarda çarpışması sonucu meydana gelen yıllık ölüm sayısı yaklaşık bin. Bu rakam 2010 yılındaki yaklaşık 2 bin ölümden daha iyi bir seviyeye ulaşmış olsa da, ülkedeki yaklaşık 400 kamyon işletmesi ve kuruluşunu bir araya getiren Kamyoncular Birliği, teslimatları daha da güvenli hale getirmek istiyor.