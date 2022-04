Japon yönetmen Sono, 'cinsel taciz' iddiaları karşısında özür diledi

07 Nisan 2022 Perşembe, 08:09

Japon yönetmen ve yazar Sono Sion suçlandığı cinsel taciz ve saldırı iddiaları sonrası "etrafındakilere yönelik saygısızlıkları" kabul ederek özür diledi. Sono, ulusal çaptaki Shukan Josei dergisinde yayımlanan "rol karşılığında aktrislere cinsel ilişki için baskı yaptığı" iddialarını yanıtladı.



'BİLİNÇSİZLİK' DEDİ

Bireysel ofisinden yayımlanan açıklamada Sono, "bir yönetmen olarak bilinçsizlik ve etrafındakilere yönelik saygısızlıkları" kabul ederek yol açtığı rahatsızlıklardan dolayı özür diledi.

Yayın organındaki iddiaların bazı noktalarının ise "gerçek dışı" olduğunu ifade eden Sono, yargı yoluna başvuracağını bildirdi.

Sono'nun çektiği "Ai no Mukidaşi" (Love Exposure) filmi, Japon film endüstrisinde toplum bazında "güven sarsıcı yapıtlar" arasında gösteriliyor. 60 yaşındaki Japon yönetmen, ABD'deki film endüstrisi Hollywood'a çektiği 2021 yapımı "Prisoners of the Ghostland" ile adını küresel arenaya taşımıştı.