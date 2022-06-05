Japonya, ABD ve Güney Kore'den 'güvenlik iş birliği'
Japonya, ABD ve Güney Kore hükümet temsilcileri Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı "üçlü güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesinde" anlaştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminin Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Kim Gunn, "üçlü zirve marjında" ABD ve Japon muhataplarını ülkesinde ağırladı.
Zirveye Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim katıldı.
Washington yönetiminin, Kore yarımadasında "beklenmedik olaylara" karşı Tokyo-Seul ile birlikte hazırlandıklarını kaydeden Sung, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer deneme hazırlandığı tahmininde bulundu.
Kuzey Kore'nin yıl başından beri artırdığı füze denemelerinin ele alındığı görüşmede Kim, Funakoşi ve Sung "üçlü güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesinde" mutabakata vardı.
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