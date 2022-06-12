Japonya, ABD ve Güney Kore'den, Pyongyang'ın füze denemelerine karşı ortak tatbikat mesajı
Japonya, ABD ve Güney Kore Savunma Bakanları, Kuzey Kore'nin yıl başından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında ortak tatbikatlar düzenlenmesinde anlaştı.
Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da 10-12 Haziran'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Shangri-La Diyalog Forumu" sürüyor.
Zirve marjında Japon mevkidaşı Kişi Nobuo ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong Sup ile bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üçlü ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Görüşmeye ilişkin açıklamaya göre üç bakan, Kuzey Kore'nin yıl başından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında, ülkelerinin ortak askeri tatbikatlar düzenlemesinde anlaştı.
Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı donanma faaliyetlerine değinen üç bakan, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar mesajı vererek "anlaşmazlıkların uluslararası hukuk prensiplerince barışçıl tutumla çözülmesine" vurgu yaptı.
Bakanlar, "Hint-Pasifik'te tansiyonu yükseltecek ve statükoyu değiştirmeye teşebbüs edecek tek taraflı eylemlere şiddetle karşı çıkılmasında" anlaştı.
Üç ülke savunma bakanları, en son bir araya geldikleri Kasım 2019 sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.
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