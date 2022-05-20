Japonya alarma geçti: Kuzey Kore balistik füze fırlatabilir
Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatabileceğini öne sürdü.
Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya ve Güney Kore'ye yönelik planlanan ziyaretlerine ilişkin açıklamalar yaparak, Kuzey Kore'ye değindi.
Kişi Nobuo, Joe Biden'ın Tokyo ve Seul'u ziyareti sırasında Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatabileceğini söyledi.
Kişi, Kuzey Kore'nin yıl başından bu yana 15 kez füze denemesi gerçekleştirdiğini anımsatarak, "(Pyongyang'ın) hazırlıklarını tamamlaması durumunda, uzun menzilli füze denemeleri ihtimali dahil provokatif faaliyetlerini artırabileceğini" kaydetti.
Kişi ayrıca, Pyongyang yönetiminin "silah geliştirme programını sürdürmeyi" amaçladığını belirterek, ülkesinin, olası denemeler dahil bölgedeki faaliyetlerini ABD iş birliğiyle yürüteceğini belirtti.
JOE BİDEN ASYA ZİYARETİNE ÇIKIYOR
ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20-25 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmesi, 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenlenecek Quad Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.
Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Asya ziyaretinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze ve nükleer deneme yapabileceğini açıklamıştı.
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