Japonya Başbakanı Kişida'dan suikast açıklaması: Güvenlik önlemleri yetersizdi
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, eski Başbakan Şinzo Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 8 Temmuz'da seçim kampanyasında açık hava etkinliğinde konuşma yapan eski Başbakan Şinzo Abe'nin suikast sonucu öldürülmesinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu bildirdi.
Nara kenti Polis Müdürü Tomoaki Onizuka'da, Abe'nin korunmasında ve alınması gereken güvenlik önlemlerinde sorunlar olduğunun inkar edilemeyeceğini söylemişti.
Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.
Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğü duyurulmuştu.
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