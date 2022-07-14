Japonya Başbakanı Kişida'dan suikast açıklaması: Güvenlik önlemleri yetersizdi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, eski Başbakan Şinzo Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:18
Japonya Başbakanı Kişida'dan suikast açıklaması: Güvenlik önlemleri yetersizdi
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 8 Temmuz'da seçim kampanyasında açık hava etkinliğinde konuşma yapan eski Başbakan Şinzo Abe'nin suikast sonucu öldürülmesinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu bildirdi.

Nara kenti Polis Müdürü Tomoaki Onizuka'da, Abe'nin korunmasında ve alınması gereken güvenlik önlemlerinde sorunlar olduğunun inkar edilemeyeceğini söylemişti.

Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğü duyurulmuştu.


japonya Şinzo Abe
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