Japonya’da 3 yıl sonra ilk idam: 9 cinayetin zanlısı asıldı

Japonya’da yaklaşık üç yıl sonra ilk kez idam cezası infaz edildi.

“Twitter Katili” lakabıyla tanınan 33 yaşındaki Takahiro Shiraishi, 9 kişiyi öldürüp parçaladığı gerekçesiyle bugün asılarak idam edildi.

İdam cezası, Japonya Adalet Bakanı Keisuke Suzuki tarafından onaylandı. Suzuki, kararın “olağanüstü bencilce güdülenmiş, toplumda büyük şok ve huzursuzluk yaratan” suçlar nedeniyle verildiğini belirtti.

Kurbanlarını sosyal medyada buldu, “intihar etmelerine yardım edeceğini” söyledi.

Shiraishi'nin, Twitter üzerinden özellikle intihar düşüncesi taşıyan kadınlara ulaştığı belirtildi. "Cellat" anlamına gelen bir kullanıcı adıyla genç kadınlarla iletişime geçen Shiraishi'nin, onları “ölmelerine yardım edeceğini” söyleyerek evine çağırdığı aktarıldı.

Soruşturma dosyasına göre Shiraishi, 8’i kadın olan 9 kişiyi tecavüz ettikten sonra öldürdü ve parçaladı. Kurbanlardan biri, sevgilisinin kaybolmasından şüphelenince Shiraishi tarafından susturulmak amacıyla öldürüldü.

EVİNDE CESET PARÇALARI SAKLIYDI

Polis, 2017 yılında Tokyo yakınlarındaki Zama kentindeki evine baskın düzenlediğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evde üç soğutucu kutu ve beş plastik konteyner içerisinde derisi sıyrılmış kemikler ve insan kafaları bulundu.

Shiraishi’nin, daha önce Tokyo’nun Kabukicho bölgesinde gece kulüpleri için çalışan kadınları “ikna eden” bir seks kulübü çalışanı olduğu belirtildi. O dönemde çevresindekiler tarafından “rahatsız edici bir iz sürücü” olarak tanımlanıyordu.

2020 yılında başlayan davada Takahiro Shiraishi, suçlamaları kabul ederek, cinayetleri cinsel dürtülerini tatmin etmek için işlediğini söyledi. Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna hükmetti ve idam cezasına çarptırdı.

Japonya’da idam cezaları asılarak infaz ediliyor ve mahkûmlara genellikle yalnızca birkaç saat önceden haber veriliyor. Bu uygulama, uzun süredir insan hakları örgütleri tarafından psikolojik işkence olarak nitelendiriliyor.

Adalet Bakanı Suzuki ise bu eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

“Bu kadar vahşi suçlar işlenmeye devam ederken, ölüm cezasının kaldırılması uygun değildir.”

Ülkede hâlihazırda 105 kişi idam cezası bekliyor.