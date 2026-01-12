Japonya’da 71 yıllık arınma ritüeli: Yeni yıl için buzlu suya girdiler

Japonya’nın başkenti Tokyo’da onlarca kişi, yeni yılın ilk günlerinde ruhun arınması ve sağlık dilemek amacıyla buz gibi sulara girdi.

Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel tören, pazar günü bir tapınakta düzenlendi.

“Kanchu Misogi” adı verilen soğuğa dayanma ritüeli kapsamında, çoğu beyaz peştamal giyen erkekler ile beyaz giysili kadınlardan oluşan yaklaşık 100 kişi, Teppuzu Inari Tapınağı’nda bir araya geldi.

Tapınağın avlusunda davul ve flüt eşliğinde başlayan törende, diz hizasına kadar buz parçalarıyla dolu bir havuz hazırlandı.

Katılımcılar, ellerini göğüslerinde birleştirerek arınma tanrıçasına atıfta bulunan dualar okudu, ardından tapınak çevresinde koşup ısınma hareketleri yaptı.

Törenin en dikkat çekici anında ise katılımcılar, ahşap kovalarla üzerlerine buzlu su dökerek havuza girdi.

Soğuğa karşı direnmeye çalışan inananlar, bağırarak cesaret toplarken çevredeki kalabalık da tezahüratlarla destek verdi.

71 YILLIK RİTÜEL

Bu yıl 71’incisi düzenlenen tören, Japonya’nın yerli inanç sisteminde arınmanın kötülüklerden korunma ve yeni yıla temiz bir ruhla girme açısından büyük önem taşıdığına inanılması nedeniyle her yıl ilgi görüyor.

Japonya, anayasal monarşiyle yönetiliyor ve ülkenin imparatoru Naruhito, inanç sisteminde sembolik olarak en üst konumda yer alıyor. Ancak imparatorun siyasi yetkileri bulunmuyor.

Başlangıçta yalnızca tapınağın yerel tanrısı için düzenlenen arınma ritüeli, günümüzde başvuru yoluyla halka da açık hale geldi.

Organizatörler, bu yıl yoğun ilgi nedeniyle katılım kayıtlarının erken kapatıldığını açıkladı.

Japonya’da Şinto yeni yılı “Shōgatsu”, Miladi takvime göre 1 Ocak’ta başlıyor ve 3 Ocak’a kadar sürüyor.

Bu dönemde milyonlarca kişi, yılın ilk tapınak ziyaretini ifade eden “Hatsumode” geleneğini yerine getirerek sağlık ve bereket diliyor.