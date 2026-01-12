Fenerbahçe'den transfer açıklaması: 'Takımda bir iki eksik daha var'

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, katıldığı etkinlikte transfer için konuştu.

Galatasaray ile Süper Kupa'da oynadıkları ve kazandıkları finali değerlendiren Torunoğulları, "Pozitif olarak Süper Kupa'nın etkisi olur lige ama biz sadece bir maç kazandık. Lig havası başka, Süper Kupa havası daha farklı" dedi.

TRANSFER A ÇIKLAMASI

Şampiyonluk için konuşan sarı-lacivertli yönetici, "Bu enerji ile ile lige başladığımızda çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Biz bu sene şampiyon olacağımıza inanıyoruz ve hep söylüyoruz" diye konuştu.

Ertan Torunoğulları, transfer için, "Takımda bir iki eksik daha var. Onları giderdikten sonra tam anlamıyla hazır olacağız" sözlerini sarf etti.