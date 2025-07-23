Japonya’da aşırı sağ yükseliyor: Seçimlerde büyük sıçrama yaptı

Japonya’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan üst meclis seçimlerinin en dikkat çeken sonuçlarından biri, aşırı sağcı Sanseito partisinin elde ettiği büyük başarı oldu.

Politico’nun aktardığına göre, parti meclisteki sandalye sayısını 1’den 15’e yükseltti.

248 sandalyeli mecliste bu artış, Başbakan Shigeru Ishiba'nın liderliğindeki muhafazakâr koalisyonun tarihi yenilgisiyle birleşince, siyasi dengeleri sarstı.

Sanseito, özellikle ekonomik sorunlardan bunalan ve mevcut partilere güvenini yitiren seçmenlerin desteğini aldı.

GÖÇMEN VE EŞİTLİK KARŞITLARI İÇİN BİR PLATFORM

Sanseito'nun lideri Sohei Kamiya, seçim kampanyası boyunca "Önce Japonya" sloganını öne çıkardı.

ABD’de Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasından esinlendiği anlaşılan bu yaklaşım, Japon vatandaşlığına geçişin zorlaştırılması, yabancıların sosyal yardımlardan dışlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi politikalara son verilmesi gibi vaatler içeriyor.

Politico’nun haberine göre parti, Japon toplumu içinde “yabancılar yüzünden maaşlar düştü, güvenlik azaldı” gibi söylemlerle destek buldu.

Oysa veriler, yabancıların toplam nüfusun yalnızca yüzde 3’ünü oluşturduğunu ve sosyal yardımlardan da aynı oranda faydalandıklarını gösteriyor.

YOUTUBE’DAN SANDIĞA: SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Kamiya’nın liderliğindeki parti, 2016 yılında sosyal medya üzerinden örgütlenerek kuruldu. Özellikle pandemi sürecinde yaygınlaşan aşı karşıtı söylemleriyle dikkat çeken grup, kısa sürede yerel meclislerde temsil kazanarak ulusal siyasete adım attı.

Son haftalarda Sanseito’nun YouTube kanalındaki abone sayısı 500 bine yaklaşırken, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin kanalı yalnızca 140 bin takipçiye sahip.

Politico, bu farkın genç seçmenlerin siyasi yönelimlerinde dijital platformların etkisini gösterdiğine dikkat çekiyor.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR VE ELEŞTİRİLER

Sohei Kamiya’nın açıklamaları ise yalnızca siyaseten değil, etik ve hukuki açıdan da tepkilere yol açtı.

Göçmen karşıtı ve antisemitik açıklamalarının yanı sıra Japonya’nın ‘etnik saflığına’ yaptığı vurgular, insan hakları örgütleri tarafından endişeyle karşılanıyor.

Kamiya, Japonya’daki doğum oranlarının düşmesinden cinsiyet eşitliği politikalarını sorumlu tutarken, kadınların imparator olmasına da karşı çıkıyor.

Hatta bir açıklamasında, imparatorluk soyunun devamı için ‘cariye’ sistemine başvurulabileceğini öne sürmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

GELECEK HEDEFİ: ALT MECLİS VE KOALİSYONLAR

Şu an yalnızca üst mecliste 15 sandalyeye sahip olan parti, daha etkili karar alma gücüne sahip alt mecliste de varlık göstermek istiyor.

Kamiya, geleneksel partilerle ittifaka kapalı olduğunu belirtse de, yeni sağ partilerle Avrupa’dakine benzer bir koalisyon kurma fikrine sıcak bakıyor.