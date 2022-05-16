Japonya duyurdu: Okinawa'da üs yükü azaltılacak

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:00

Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa adasının, Japon egemenliğine iade edilmesinin 50. yıl dönümünde bir anma etkinliği düzenlendi.

Okinawa adasının Ginowan ilçesindeki ABD'nin deniz piyadelerine (MCAS) ait Futenma Hava Üssü'nde düzenlenen anma etkinliğine Başbakan Kişida Fumio ile Okinawa Valisi Tamaki Denny katıldı.

Kişida Fumio, adanın iade edilmesinin üzerinden geçen 50 yıla rağmen, büyük miktarda askeri üsler nedeniyle, bölge halkının rahatsız olduğunu söyledi.

Kişida, Okinawa'da askeri üs yükünün azaltılması için kararlılık göstereceklerini belirtti.

Okinawa Valisi Tamaki Denny, "50 yıla rağmen Okinawa halkı hala aşırı sayıda üs yükünü sırtlamak zorunda" diyerek, Japon hükümetinden, bölgenin "barış adası" olması için çabalaması gerektiğini söyledi.

JAPON İMPARATORU KONUŞTU

Japonya İmparatoru Naruhito, başkent Tokyo'da düzenlenen anma töreninde video konferans yoluyla bağlanarak "Duygu yüklü düşüncelerim, zorluklarla dolu yollardan geçen Okinawalılarla" dedi.

Naruhito, savaş zamanı ada halkının "yaşadığı yıkım ve zorluklara" dikkati çekerek, "genç nesil dahil Japon toplumunun önemli bölümünün Okinawalıların durumunu anlamasını arzu ettiğini" söyledi.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN MESAJ GÖNDERDİ

Yıldönümü kapsamında ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, ABD Başkanı Joe Biden'a ait mesajı aktardı.

Biden'ın mesajında ülkesinin, "Japonya'daki dostluğu derinleştirmek ve gelecek 50 yılı göz önünde bulundurarak, Okinawa'nın refahına katkıda bulunmak" istediklerini kaydettiği belirtildi.