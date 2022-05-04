Japonya ile Tayland savunma ve teknoloji transferi anlaşması imzaladı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:16

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ziyaret ettiği Bangkok'da görüştüğü Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İki lider görüşmede, Çin'in faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bölgede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamlı iş birliğinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Ukrayna'daki krizi ele alan iki lider, "egemenlik ve toprak bütünlüğü ihlalleri ile statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine" karşı olduklarını belirtti.

SAVUNMA VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMASI

Görüşmede iki Başbakan, Japonya ile Tayland arasında karşılıklı savunma ekipmanları ile teknoloji transferini sağlayacak anlaşmayı imzaladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Savunma teçhizatı ve teknoloji transferini anlaşmasını imzalamak, ikili savunma iş birliğimizi ileri taşıyacak başat bir adım" dedi.

Prayut da anlaşmanın "Tay savunma sanayisine Japon yatırımlarını artıracağını" belirterek, ikili ilişkilerin "kapsamlı stratejik partnerlik" seviyesine yükseltilmesinin önemine dikkati çekti.

TAYLAND'A 385 MİLYON DOLAR KREDİ

Kişida ile Prayut, Myanmar ve Kuzey Kore dahil bölgesel sorunlara yönelik yakın iş birliğinin sürdürülmesinde fikir birliğine vardı.

Görüşmede, Japonya'nın, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Tayland'a 50 milyar yen (385 milyon dolar) kredi sağlaması kararı da verildi.