Japonya Pasifik'te diplomasiyi artırıyor
Japonya, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan güvenlik anlaşmasından endişe duyuyor.
Çin ile Solomon Adaları arasında imlazanan güvenlik anlaşması bölge ülkelerini tedirgin ediyor. Bu anlaşmadan rahatsız olan bir diğer ülke de Japonya oldu.
Japon hükümeti, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan ve Çin'e ait gemilerin Solomon Adaları'na konuşlanmasını kapsayan güvenlik anlaşmasından endişe duyuyor.
Japonya Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, söz konusu anlaşmanın "tüm Pasifik bölgesinin güvenliğini etkileyebileceğini" söyledi.
JAPONYA PASİFİK DİPLOMASİSİNİ ARTIRIYOR
Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet, Çin'in faaliyetleri sonrası, Pasifik'teki diplomasisini artıracak.
Japon hükümeti, söz konusu endişelerini gidermek üzere Dışişleri Bakan Yardımcılarından Miyake Şingo'yu, Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'ya gönderme kararı aldı. Miyake, Honiara'daki temaslarında Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele ve Başbakanı Manasseh Sogavare tarafından kabul edilecek.
Ziyaret kapsamında Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu hedefiyle, Solomon Adaları yönetimiyle iş birliği planlıyor.
JAPONYA'DAN PALAU'YA ZİYARET
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın, Tayvan ile diplomatik ilişkileri bulunan Pasifik'teki ada ülkesi Palau'yu ziyaret edeceği kaydedildi.
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