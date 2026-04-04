Trump'tan son dakika açıklaması: 'İran'ın 48 saat süresi kaldı, anlaşma yapmazlarsa cehennem üzerlerine inecek'

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert bir açıklama yaparak, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve bir anlaşmaya varılması için daha önce verdiği sürenin dolmak üzere olduğunu söyledi.

Trump, aksi durumda ağır sonuçlar doğuracak askeri adımlar atılabileceğini ima etti.

Trump, yaptığı açıklamada İran’a daha önce “10 gün süre” verdiğini hatırlatarak, sürecin kritik bir aşamaya geldiğini belirtti.

ABD Başkanı, “Zaman aralıyor” diyerek Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.

"CEHENNEM AZABI ÜZERLERİNE ÇÖKMEDEN ÖNCE 48 SAAT KALDI"

Trump, önümüzdeki 48 saatin belirleyici olacağını ve İran’ın bu konuda geri adım atmaması halinde askeri seçeneklerin devreye girebileceğini ima ederek, şunları kaydetti:

“İran'a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için on gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor, cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce 48 saat kaldı. Tanrı'ya şükürler olsun!”