Japonya, Rus enerjisine bağımlılığı azaltmayı hedefliyor
Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesi için çabalayacağını bildirdi.
Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesi için çabalayacağını bildirdi.
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar sonrası "alternatif kaynak" vurgusu yaptı.
Bakan Hagiuda, Japonya'nın, G-7 ülkeleriyle "enerji iş birliği" doğrultusunda, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığın düşürülmesi için çabalayacağını söyledi.
Yenilenebilir ve nükleer güç dahil enerji kaynaklarını çeşitlendireceklerini kaydeden Hagiuda, "Rusya dışındaki sıvılaştırılmış doğal gaz ve diğer projeler vasıtasıyla alternatif güç kaynakları edinmeyi hedefleyeceğiz" dedi.
Enerji durumunun, ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Japon Bakan, "Yönü aniden değiştirmek zor olacak ancak gelecekte Rusya'ya olan bağımlılığı düşürmeyi amaçlamalıyız" diye konuştu.
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