Japonya: Rusya adalarımızı işgal etti

22 Nisan 2022 Cuma, 10:35

Japonya ve Rusya arasında bölgesel gerilim devam ediyor. İki ülke arasında anlaşmazlığa neden olan Kuril Adaları üzerine yeni bir tartışma ortamı yaratıldı.

Japonya'nın Dış Politikası ve Faaliyetleri hakkında her yayınlanan Mavi Diplomasi Kitabı'nın bu yılki yayınında, 2003'ten bu yana ilk kez Kuril Adaları'nın güneyi "yasadışı işgal edilmiş" olarak nitelendirildi.

'YASA DIŞI İŞGAL EDİLİYOR'

2022 raporunda, "Kuzey Toprakları, Japonya'nın egemenliğine altında ve Japonya topraklarının doğal bir parçası olan adalardır, ancak şu anda Rusya tarafından yasa dışı bir şekilde işgal edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalini "yalnızca Avrupa'da değil, Asya'da da uluslararası düzenin temellerini baltalayan bir rezalet" olarak nitelendiren raporda, mevcut koşulların Kuril Adaları'ndaki toprak müzakerelerinden bir sonuç çıkma ihtimalini belirsiz bıraktığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Japon hükümetinin Rusya'dan uluslararası toplumun eleştirilerini dikkate almasını, birliklerini Ukrayna'dan çekmesini ve uluslararası hukuka uymasını talep ettiği belirtiliyor.

KURİL ADALARI

İki ülke arasındaki anlaşmazlık konusu adalar, 1951 San Francisco Barış Antlaşması'na dayanıyor. Bu antlaşmaya göre Japonya'nın adalar üzerindeki iddiasından vazgeçmesi gerekiyor, ancak antlaşma Sovyetler Birliği'nin adalar üzerindeki egemenliğini de tanımıyor. Japonya, anlaşmazlık konusu adaların Kuril Adaları'nın parçası olmadığını, antlaşmanın dışında kaldığını öne sürüyor.

Anlaşmazlık konusu adalar, Etorofu, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai Adaları olarak biliniyor.