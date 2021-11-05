Japonya Sağlık Bakanlığından koronavirüs ilacı kararı
Japonya Sağlık Bakanlığının uzman kurulu, Ronapreve adlı antikor kokteylinin kullanım izninin önleyici tedaviyi de içine alacak şekilde genişletilmesine yeşil ışık yaktı.
Koronavirüs vakalarında son haftalarda gözlenen belirgin düşüşle gündeme gelen Japonya’da Sağlık Bakanlığına bağlı uzman kurul, Chugai adlı ilaç şirketi tarafından üretilen antikor kokteyli Ronapreve’nin koronavirüs enfeksiyonlarını önlemek için kullanımını onayladı. Böylece antikor kokteyli tedavisinin şimdiye dek yalnızca hafif ila orta semptomlu koronavirüs hastalarıyla sınırlandırıldığı ülkede, önleyici tedavi olarak başvurulacak bir ilaç ilk kez kullanım izni almış oldu.
İLK ÖNLEYİCİ İLAÇ
Bir protein türü olan Casirivimab ve Imdevimab adlı monoklonal antikorların kombinasyonundan oluşan Ronapreve’nin semptomsuz ve hasta kişilerle yakın temasta olmayan taşıyıcılara uygulanabilen ülkenin ilk hastalık önleyici ilacı olması bekleniyor.
İlacın yalnızca ciddi semptomlar geliştirme riski taşıyan kişilerle birlikte yaşayanlara, aşı olmayan kişilere ve aşı yoluyla yeterli bağışıklık koruması sağlayamayanlara da uygulanacağı belirtiliyor.
TEMMUZ’DA ONAYLANMIŞTI
Japonya Sağlık Bakanlığı Ronapreve’nin hafif ila orta semptomlu koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanımına geçtiğimiz temmuz ayında onay vermişti. Hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltan ilacın, aynı zamanda Delta mutasyonu da dahil koruyucu etki gösterdiği kamuoyuna yansımıştı.
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