Japonya Savunma Bakanı Türkiye’de:

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

İki mevkidaş, askeri törenle başlayan görüşmelerde savunma sanayi iş birliği, Türk yapımı insansız hava araçlarının olası tedariki ve bölgesel güvenlik gelişmelerini ele aldı.

Reuters'a göre Nakatani, bu ziyaretle birlikte Türkiye’ye gelen ilk Japon savunma bakanı oldu.

Reuters’a konuşan diplomatik kaynaklara göre, Nakatani ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in görüşmesinde 'savunma teçhizatı ve teknolojisi alanında iş birliğinin genişletilmesi' ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

İki ülke ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri arasında birlik düzeyinde temasların artırılmasını da hedefliyor.

TUSAŞ VE BAYKAR'I ZİYARET EDECEK

Ziyaret kapsamında Nakatani’nin, Ankara’da TUSAŞ, donanma tersaneleri ve Baykar gibi Türk savunma şirketlerini gezmesi planlanıyor.

Savunma Bakanlığı kaynakları, görüşmelerde İHA’ların da gündeme geleceğini ancak bu aşamada somut bir anlaşma beklenmediğini belirtti.

Türk savunma sanayi firmaları, Ukrayna dahil birçok ülkeye İHA ihraç ederken; Japonya ise kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız sistemlerin kullanımını artırmaya hazırlanıyor. Japonya’nın, bu çerçevede Türk yapımı İHA’ları potansiyel seçenekler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.

Tokyo açısından insansız hava araçları, Çin’in, Doğu Çin Denizi’nde artan faaliyetleri ve Kuzey Kore’nin devam eden füze programı nedeniyle bölgesel güvenlik açısından giderek daha kritik hale geliyor.

Nakatani’nin Türkiye temaslarının ardından İstanbul’u da ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye ziyareti, 17-22 Ağustos tarihleri arasında Cibuti ve Ürdün’ü de kapsayan bölgesel turun bir parçası olarak gerçekleşiyor.