Japonya savunma raporunu yayınladı: 'Rusya ve Çin'in artan tehdidine' dikkat çekildi

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:47

JapanTimes'ın haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin ile Tayvan arasında artan gerilime ilişkin hazırladığı yıllık savunma raporunu yayınladı.

Raporda, "Rusya'nın saldırganlığına müsamaha gösterildiği takdirde, Asya dahil diğer bölgelerde statükoda tek taraflı değişikliklere izin verildiği izlenimi oluşabilir" ifadesi kullanılarak, Japonya dahil uluslararası toplumun, böyle bir saldırganlığı tolere etmemesi gerektiğine işaret edildi.

Ukrayna'daki savaşın, Hint-Pasifik bölgesindeki uzun süreli etkisinin vurgulandığı raporda, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın, "Bugün Ukrayna, yarın Doğu Asya" uyarısına da yer verildi.

Raporda, uluslararası toplumun "Rus saldırganlığına" karşı "ortak" tepkisine dikkat çekilirken, sonucun öngörülemez olduğu ve Japonya'nın "ilgili gelişmeleri son derece ciddiyetle takip etmesi gerektiği" belirtildi.

Artan Çin-ABD geriliminin de ele alındığı raporda ABD yönetiminin, Tayvan'ı askeri anlamda destekleyeceğini açıklamasına atfen Çin'in, ABD'nin bu tutumuyla uzlaşmasının pek olası olmadığı ve iki ülke arasında çatışma ihtimalinin bulunduğu yorumu yapıldı.

Raporda, Japonya ESKİ Başbakanı Abe Şinzo dahil olmak üzere Japon yetkililerin, "Çin'in, Japonya'nın en önemli enerji kaynağı durumundaki Tayvan'a yönelik saldırısı durumunda bunun Tokyo için acil durum anlamına geleceğini" belirttikleri ifade edildi.

Raporda ayrıca, "Tayvan'ı çevreleyen durum yalnızca Japonya'nın güvenliği için değil aynı zamanda uluslararası toplumun istikrarı için de önemlidir" ifadeleri kullanıldı.