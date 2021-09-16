Japonya son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatına başladı

16 Eylül 2021 Perşembe, 09:08

Japonya Kara Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın kasım sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, tatbikatın son 30 yıl içindeki en büyük tatbikat olduğu aktarılırken, Kara Kuvvetlerinin operasyonel hazırlık aşamasına odaklandığı, operasyonel etkinliğini ve caydırıcılık yeteneğini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikat, ABD ve müttefiklerinin Çin'in bölgedeki artan askeri ve ekonomik etkisine karşı çıktığı bir zamanda yapılıyor.

Tatbikata Japon Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden personelin yanı sıra ABD Ordusundan bir çıkarma gemisi katılacak.

Ülke genelinde tanklar, gerekli malzemeler ve iletişim sistemleri dahil olmak üzere savunma ekipmanları tatbikatın yapılacağı alana taşınacak.