Japonya, Ukrayna'ya ölümcül olmayan ekipman tedarik edecek

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:53

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:53

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde, bu ülkeye yönelik yeni desteği açıkladı.

Kişida, NATO fonu aracılığıyla, Ukrayna'ya 30 milyon dolar değerinde ölümcül olmayan ekipman tedarik edilmesini taahhüt etti.

Görüşmeye ilişkin ortak basın açıklamasına göre iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında işlenen "savaş suçlarının" cezasız bırakılmaması konusunda anlaştı.

Japon Başbakan görüşmede, Zelenski'yi, Mayıs ayında Hiroşima kentinde ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesine çevrim içi katılmaya da davet etti.

Kiev ziyareti sonrası Kişida, Buça kentine de uğradı.