Japonya ve Avustralya'dan Pasifik'te iş birliği

Japonya ve Avustralya, Pasifik Adaları bölgesinde koordinasyonu artıracaklarını duyurdu

AA
30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:32
Japonya ve Avustralya'dan Pasifik'te iş birliği
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Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Japonya ve Avustralya Dışişleri bakanları, Solomon Adaları'nın Çin ile imzaladığı güvenlik iş birliği anlaşmasına yönelik endişelerini bildirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA KOORDİNASYON ARTIRILACAK

İki bakan, Pekin-Honiara arasında geçen hafta imzalanan güvenlik iş birliği anlaşmasının "tüm Pasifik bölgesinde sonuçları olacağı" konusunda fikir birliğine vardı.

Ortak tutumu ada hükümetine iletme kararı alan ikili, Solomon Adaları dahil Pasifik Adaları bölgesiyle koordinasyonun geliştirilmesinde mutabık kaldı.

Honiara'nın Pekin ile imzaladığı güvenlik anlaşması, Çin güçlerinin adaya konuşlanabilmesi ve Çin'e ait gemilerin adaya demirleyebilmesine olanak sağlıyor.


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