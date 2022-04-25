Japonya ve Güney Kore ilişkilerinde yeni dönem başlıyor

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:35

Japonya ve Güney Kore arasında tarihi buzları görüşmeler yapılıyor. Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", iki ülke arasında hassas sorunlar olarak biliniyordu.

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un diplomasi ekibi, Seul-Tokyo arasındaki "problemli ilişkileri" düzeltmeye yönelik adım atmak amacıyla başkente geldi.

Güney Koreli delegasyon, Ulusal Meclis Başkan Vekili Chung Jin Suk liderliğinde Tokyo'da temaslarda bulunarak, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile buluştu.

'İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK'

Chung, görüşme sonrası, tarafların "demokrasi ve piyasa ekonomisi değerlerini" paylaştığını ve iki ülke ilişkilerini güçlendirmek üzere fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Kyodo ajansına göre Hayaşi ise iki Asya ülkesinin "dostluk ve iş birliği temelinde" ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini ve bu aşamada "Devlet Başkanı Yoon'un liderliğini kullanmasını umduklarını" söyledi.

Delegasyon, 5 gün sürecek ziyaret kapsamında Başbakan Kişida Fumio dahil Japon siyaset ve iş dünyası liderleriyle bir araya gelmeyi planlıyor.