Japonya yeni yolcu giriş baremini 50 bine yükseltiyor
Japonya, Covid-19 sebebiyle ülkeye girişlerde uyguladığı 20 bin kişilik üst sınırı 50 bin kişiye yükseltme kararı aldı.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Covid-19 salgını kaynaklı sınır kapısı önlemlerini, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda hafifletme kararı aldıklarını söyledi.
Kişida, "Dünyanın birçok bölgesinde uluslararası etkileşimlerin ilgi çektiğini görüyoruz. Bu eğilim doğrultusunda 7 Eylül itibarıyla yeni yolcu giriş sayısını 50 bine çıkarıyoruz" dedi.
Yabancı turistlerin, rehberli turlarla Japonya'ya seyahat şartını kaldıracaklarını kaydeden Kişida, yurt içi ve dışında salgını izleyerek önlemleri hafifletmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Karar doğrultusunda 20 bin seyreden günlük yeni yolcu baremi 7 Eylül'de 50 bine yükseltilecek ve 3 doz aşı olanlardan seyahat öncesi Covid-19 testi istenmeyecek.
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