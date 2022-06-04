Japonya'da 120 yıl sonra bir ilk
Japonya'da 2021'de yeni doğan oranı rekor seviyede düşerek 800 bin bandına yaklaştı.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) yıllık doğum, ölüm ve evlilik oranlarını güncelledi.
Buna göre geçen yıl Japonya'da doğum oranı, 2020'ye göre 29 bin 231 düşerek 811 bin 604'e geriledi.
Oran, doğum verilerinin resmen arşivlendiği 1899'dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.
Böylelikle ilk kez 2016'da 1 milyon seviyesinin altına inen bu oran, 800 bin düzeyine doğru yaklaştı.
Ülkede 2021 yılında 501 bin 116 evlilik yapıldı, bu dönemde ölüm sayısı ise 1 milyon 439 bin 809 olarak kaydedildi.
125 milyon nüfusa sahip Japonya'da hükümetin, hızla yaşlanan nüfusa karşı önlemleri artırması gerektiği belirtiliyor.
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