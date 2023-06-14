Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü

Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:40

Güncelleme: 14.06.2023 - 09:40

Japonya'nın Gifu kentinde bulunan Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait Hino Temel Atış Tesisi'nde 3 aylık temel eğitimini sürdüren 18 yaşındaki bir asker adayının, atış talimi sırasında 3 SDF personeline otomatik tüfekle ateş ettiği açıklandı.

Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayda 50'li yaşlarındaki 1 askeri personel ile 20'li yaşlarındaki 2 personelin ciddi şekilde yaralandığı, yaralanan 2 kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

SDF'den yapılan açıklamada olay sırasında 8 el ateş edildiği belirtilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno şahsın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Şahsın suçlamayı kabul ettiği ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Silahlı saldırıların oldukça nadir yaşandığı Japonya'da geçtiğimiz yıl eski başbakan Shinzo Abe'ye el yapımı silahla gerçekleştirilen suikast ve görevdeki Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya yönelik saldırı girişimi yaşanmıştı. Söz konusu gelişmeler Japonya'da güvenlik endişelerini artırmıştı.

