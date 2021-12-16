Japonya'da Covid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 32'ye yükseldi.
Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 15 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.
Yolcuların ABD, Almanya ve İngiltere'ye seyahat öyküsünün bulunduğu ve karantina koşullarına tabi tutulacakları bildirildi.
Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 32'ye çıkmış oldu.
Ülkede Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 729 bin 575’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 388’e yükseldi.
Ülke genelinde 27 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.
Video Haberler
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor
- Dolar adım adım 15 liraya yürüyor
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde
- Meteoroloji gün verdi: İstanbul'a kar geliyor
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- Ayvalık Belediye Başkanı'ndan 'atık dağı' açıklaması