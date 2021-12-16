Japonya'da Covid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 32'ye yükseldi.

AA
16 Aralık 2021 Perşembe, 07:18
Japonya'da Covid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
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Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 15 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

Yolcuların ABD, Almanya ve İngiltere'ye seyahat öyküsünün bulunduğu ve karantina koşullarına tabi tutulacakları bildirildi.

Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 32'ye çıkmış oldu.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 729 bin 575’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 388’e yükseldi.

Ülke genelinde 27 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.


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