Japonya'da savunma bütçesinin 10 trilyon yene yükseltilmesi teklif edildi
Japonya'nın yıllık ulusal savunma bütçesinin 10 trilyon yene (80 milyar dolar) çıkarılması gerektiği bildirildi.
Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Çalışmaları Ulusal Enstitüsü (NIDS) "East Asian Strategic Review 2022" raporu yayımladı.
Raporda, Japonya'nın yaklaşık 6 trilyon yenlik yıllık ulusal savunma bütçesinin 10 trilyon yene (80 milyar dolar) yükseltilmesi gerektiği belirtilerek, "Çin'e karşı caydırıcılığın yetersiz gelmesi ve iki ülke arasında çatışma yaşanması halinde, yüzleşilecek ekonomik hasar göz önüne alınmalı" ifadeleri kullanıldı.
Çin'in, "Batı ülkeleriyle rekabet edebilme amacıyla Rusya ve gelişen ülkelerle ilişkilerini geliştirdiği" vurgulanan raporda, buna rağmen bu ülkenin Japonya ile Tayvan'a yönelik askeri baskısını artırdığı belirtildi.
Raporda "Çin-Rusya ile ABD arasındaki çatışma (potansiyelinin) yükselmesi nedeniyle 'büyük güç rekabeti' dönemi geri döndü ve Japonya buna seyirci kalamaz" değerlendirmesi yapıldı.
LDP'DEN YÜZDE 2 MESAJI
Geçen ay Tokyo'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin savunma kapasitelerini güçlendireceğini taahhüt etmişti.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) nisanda, savunma bütçesinin, ulusal gayri safi yurtiçi hasılanın (GDP) yüzde 2'sine çıkarılması gerektiğini açıklamıştı.
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