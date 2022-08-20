Japonya'da, tarikat mağdurlarına destek

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:58

Japonya'da hükümet, Moon Tarikatı olarak tanınan tartışmalı "Birleşme Kilisesi" mağdurlarına ilave destek sağlanması için bakanlık ile ajansları koordine edecek.

"Japonya'nın en uzun dönem başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun ülkesinde geçen ay suikasta uğraması sonrası tartışmalı dini yapılanma, ulusal gündemdeki yerini koruyor.

Başbakan Kişida Fumio'nun, "Birleşme Kilisesi" yapılanmasının yasa dışı faaliyetlerinin mağdurlarına destek verilmesi için önlem alınması talimatı sonrası hükümet adım atıyor.

Ulusal basındaki habere göre, mağdurların şikayetlerini ele almak üzere Adalet Bakanlığı, Kabine Sekretaryası, Ulusal Polis Ajansı ve Tüketim İşleri Ajansı temsilcileri bir araya geldi.

Yapılanmaya yönelik artan şikayetlerin ele alındığı toplantıda, mağdurlara eylülden itibaren 1 ay boyunca ek destek verilmesi planı görüşüldü.

Desteğin içeriği paylaşılmadı.

-ADALET BAKANI'NDAN "İVEDİLİKLE ELE ALINMASI" TALEBİ

"Yardım arayanların seslerine kulak vermek ve destek sağlamak önemli" ifadesini kullanan Adalet Bakanı Hanaşi Yasuhiro, "bakanlıklardan, durumu ivedilikle ele almasını talep edeceğini" belirtti.

Tüketici İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kono Taro, "ruhani satışların zararlarıyla başa çıkmak için bir panel kurulacağı ve panelin kilise kaynaklı şikayetlerle sınırlı olmayacağını" söyledi.

Anında yardım hatları ve danışmanlık hizmetlerinin sürdüğü Japonya'da yeni planlama, "karşılaşılan sorunlara daha iyi tavsiyeler verilmesi için bilgi paylaşımlarını" da kapsayacak.

"ZENKOKU BENREN"

"Ruhani Satışlara Karşı Ulusal Avukatlar Ağı" (Zenkoku Benren) verilerine göre, 1987-2021 yıllarında avukatlar ve tüketici merkezleriyle yaklaşık 35 bin mağdurun danışmanlığı yapıldı.

Söz konusu “ruhani satışlardan” yaklaşık 124 milyar yen (904 milyon dolar) maddi zarar oluştuğu kaydedildi.

2009'a kadar mağdur danışmanlığı sayısının yılda 1000'i aştığı ancak dini yapılanmaya yönelik daha fazla vakanın kamuoyuna yansıması sonrası bunun düşerek 2021'de 47'ye gerilediği bildirildi.

"Zenkoku Benren", Japonya'da olağan dışı dini kült kaynaklı sahtekarlıklara karşı mağdurlara yasal destek sağlamakla tanınıyor.

Terim olarak "ruhani satışlar", halkın genellikle "zorlama ve ikna yoluyla fahiş fiyatlara eşya satın alınması olaylarını" ifade ediyor.

ABE'NİN ZANLISININ ANNESİNİN "BAĞIŞLARI"

2012-20'deki göreviyle "en uzun dönem başbakan" unvanlı Abe'nin 8 Temmuz'da partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde suikasta kurban gitmesi sonrası tartışmalı dini grup, Japon medyasının gündeminden düşmüyor.

Kilise bağlantılı bir gruba destek verici mesaj yayımladığı sebebiyle Abe'ye kin beslediğini belirten cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, sorgusunda, dini yapılanmaya yönelik annesinin maddi bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini söylemişti.

Yamagami'nin amcası, gazetecilere yapığı açıklamada, zanlının annesinin kiliseye yaklaşık 100 milyon yen bağışta bulunduğunu, acı olaya rağmen annenin, takipçisi olduğu kilisenin başının derde girmesinden üzüntü duyduğunu da açıklamıştı.

Kyodo ajansının araştırmasında, ülkedeki 712 milletvekilinin 106'sının söz konusu yapılanmayla bir şekilde bağlantısının bulunduğu, bunların yaklaşık yüzde 80'inin iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.