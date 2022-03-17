Japonya'daki depremin ardından hükümet alarmda: 4 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da meydana gelen depremde dört kişi hayatını kaybetti ve binlerce ev elektriksiz kaldı.
Fukuşima kentinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın kuzeydoğu bölgesinde elektrikler kesilirken, önemli toplu ulaşım rotaları da zarar gördü.
Başbakan Fumio Kishida depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve önümüzdeki iki ya da üç gün boyunca güçlü artçı depremlerin görülmesi riski nedeniyle hükümetin alarma geçtiğini söyledi.
Fukuşima'nın yaklaşık 300 km güneyinde bulunan başkent Tokyo'nun bazı bölgelerinde de depremin hemen ardından elektrik kesintisi görüldü ancak bölgelerin çoğunda elektrikler üç saat içerisinde geri geldi.
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