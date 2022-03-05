Japonya'dan Belarus'a seyahat uyarısı
Japon hükümeti, vatandaşlarına, Belarus'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın "faaliyetlerinde aldığı rol" gerekçesiyle Belarus'a seyahatten kaçınma" uyarısında bulundu.
Buna göre uyarı seviyesi, Japon vatandaşlarının bu ülkeye "seyahatten kaçınmalarını" kapsayan "Seviye 2'ye" yükseltildi.
Ukrayna'nın Rusya ve Belarus sınırındaki bölgelere seyahate yönelik ise uyarı seviyesi, "olası askeri çatışmalar" gerekçe gösterilerek "tahliye edilmesini" kapsayan "Seviye 4'e" yükseltildi.
Kyodo ajansı hükümetin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil üst düzey Belarus yetkililerinin mal varlığını dondurma ve bu ülkeye daha sert ihracat kontrolleri düzenleme kararı aldığını bildirdi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
En Çok Okunan Haberler
- Savaş
- Yine geliyorlar zeytinliklerin üstüne
- Putin 'ateşkes görüşmesi' için tarih verdi
- Japonya'dan Belarus'a seyahat uyarısı
- Meteoroloji'den 5 ile sağanak yağış uyarısı
- Burdur'da korkunç kaza: 4 genç yaşamını yitirdi
- SGK uyardı! Güncellemeyen hizmet alamayacak
- AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Zelenski' açıklaması
- Bergen filmine engel: Salona çevik kuvvet geldi!
- Pereira'dan samimi açıklama