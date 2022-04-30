Japonya'dan Kazakistan'a çağrı: Bizimle hareket edin

30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:55

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ziyaret ettiği Nursultan'da, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü.

Hayaşi Yoşimasa, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı açtığı savaşı kınayan BM tasarısına çekimser kalan Kazakistan'dan, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etmesini istedi.

Hayaşi, Rusya'nın saldırılarının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu belirterek, bunun, "uluslararası düzenin temelini sarsacak ciddi bir soruna" yol açtığını ifade etti.

Muhtar Tileuberdi de krizin "barışçıl çözümünün sağlanması" kapsamında ülkesinin, Birleşmiş Milletler Şartı doğrultusunda diplomatik çaba göstermeye hazır olduğunu bildirdi.