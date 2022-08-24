Japonya'dan nükleer enerji atağı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:03

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Nikkei gazetesinde yer alan habere göre yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için çağrıda bulunacak.

Bu durumun Japonya'nın, Fukuşima felaketinin ardından tartışmalı hale gelen nükleer enerji politikasında büyük bir değişime gidileceğini gösteriyor.

Japonya'nın Nikkei gazetesinde yer alan ve herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, Kişida'nın politika değişikliğini bugün düzenlenecek Yeşil Dönüşüm (GX) toplantısında gündeme getireceği ifade edildi.

Nükleer enerji ile ilgili bu adım, 2011 yılında büyük bir tsunaminin Fukuşima Daiichi nükleer santralinde yol açtığı felaketin ardından geçen 10 yılda çoğu nükleer reaktörünü kapatmış olan Japonya'nın politikasında büyük bir değişiklik anlamına gelecek.

Japon kamuoyu Fukushima felaketi sonrasında nükleer santrallerin tekrar devreye alınmasına karşı çıkmış olsa da enerji fiyatlarındaki artışlar ve normalin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü yaz mevsiminde enerji tasarrufuna çağrılarının artmasının ardından görüşler değişmeye başladı.

Hükümet kış mevsiminde elektrik darboğazı yaşanmaması için kapanan reaktörleri tekrar devreye almanın gerekebileceğini açıklamıştı.

Temmuz sonu itibarıyla ülkede yedi nükleer reaktör faaliyet gösterirken, üç reaktör bakımda oldukları için kullanılmıyor. Kalan reaktörlerin çoğu ise Fukuşima'nın ardından uygulamaya alınan katı güvenlik standartları doğrultusunda yeniden lisans alma sürecinde.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Kişida'nın ayrıca yeniden devreye alınan reaktör sayısının artırılması ve çalışma sürelerinin uzatılması için çağrıda bulunması bekleniyor.