Japonya'dan nükleer silah uyarısı: Kuzey Kore testlere başlayabilir
Japonya, Kuzey Kore'nin önümüzdeki günlerde nükleer silah testlerine geçebileceğini ileri sürdü.
Japonya Kabine Genel Sekreteri Hirokazu Matsuno, Kuzey Kore'nin füze testlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hirokazu Matsuno, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen balistik füze testini hatırlatarak, Kuzey Kore'nin önümüzdeki süreçte nükleer silahları da test edebileceğini öne sürdü.
Hirokazu, "Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerine kadar çeşitli provokasyonlar yapma ihtimali var" dedi.
Hirokazu, ülkesinin, ABD ile yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, bölgedeki durumu izlediklerini sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balsitik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, 50 kilometre irtifaya ulaşan füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 400 kilometre seyrettiğini duyurdu.
Hamada, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan füzenin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti.
Kuzey Kore bu yıl en son 5 Haziran'da 8 kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.
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