Japonya'nın Fukuşima eyaletinde deprem
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı verilmedi
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Cuma günü Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde ilk belirlemelere göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesine rağmen herhangi bir tsunami uyarısında bulunulmadığını açıkladı.
JMA'ya göre, yerel saatle 15.19'da (TSİ 09.19) meydana gelen depremin merkez üssü 37,4 derece kuzey enleminde ve 141,3 doğu boylamında açık denizde oldu. Ajans ayrıca depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.
JMA'ya göre deprem, Fukuşima eyaletinin bazı bölgelerinde 7'ye ulaşan Japon sismik yoğunluk ölçeğinde 5'in altında kaydedildi. Deprem kaynaklı büyük bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.
Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu, daha önce tsunaminin vurduğu Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali de dahil olmak üzere, hiçbir nükleer santralde herhangi bir anormal durum bildirmedi.
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