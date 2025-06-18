Javier Bardem: İsrail Gazze’de ‘soykırım’ işliyor

Dünyaca ünlü aktör Javier Bardem, ABD'nin önde gelen televizyonlarından ABC'de katıldığı bir programda, İsrail’in, Gazze'de yürüttüğü soykırıma değindi ve "Filistinli çocukların öldürüldüğüne dair videolar izlediğini" söyledi.

Bardem, yayında şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’deki durum öyle bir noktaya geldi ki… Orada yaşanan acıyı, ben ve milyonlarca insan her gün o korkunç görüntülere tanıklık ederek hissediyoruz. Çocukların öldürüldüğünü ve açlıktan öldüğünü görmek dayanılmaz.”

Bardem ayrıca, Gazze’deki çocukların, Tel Aviv yönetimi tarafından “ilaç, su ve tıbbi yardımdan yoksun bırakıldığına” dikkat çekti.





CBS News’un haberine göre, Gazze Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü Refah yakınlarında insani yardım merkezine ulaşmaya çalışan 34 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Basına yansıyan raporlara göre ayrıca, savaşın sürdüğü diğer bölgelerde de 4 kişi hayatını kaybetti.

"EVET, BU BİR SOYKIRIMDIR!"

Bardem konuşmasında, Gazze’de yaşananların açıkça bir 'soykırım' olduğunu dile getirenlerle aynı görüşte olduğunu söyledi.

Konuşmasında, “Uluslararası hukuk uzmanları, Uluslararası Af Örgütü, insan hakları örgütleri, hatta bazı Holokost mağdurları dahi buna ‘soykırım’ diyor. Bana sorarsanız, bu bir soykırımdır” ifadelerini kullanan Bardem, sözlerine şöyle devam etti:

“ABD’nin verdiği silah ve ekonomik destek, Avrupa’nın sessizliği, hepsi birlikte öyle bir cezasızlık ortamı yaratıyor ki, eğer gerçekten bir şey yapmazsak, bu gidişat tüm dünyada daha fazla savaş, daha fazla acı ve daha fazla yıkım anlamına gelecek.”





SON SÖZLERİ...

ABC, reklam bahanesiyle alelacele Bardem'in sözlerini kesmeden önce ünlü aktör şunları söyledi:

“Ve son olarak… İnsanlığımızı kaybetmemeliyiz. Nerede ve kimi kınamamız gerekiyorsa, bunu açıkça ve cesaretle yapmalıyız.”