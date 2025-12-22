JD Vance’ten, Avrupa ülkelerine 'köktendincilik' uyarısı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa siyasetinde İslamcı fundamentalizmin (İslami köktencilik) giderek zemin kazandığını savunarak, bunun önümüzdeki yıllarda hem Avrupa hem de ABD açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Vance, UnHerd’e verdiği röportajda, bazı Avrupa ülkelerinde İslamcılarla bağlantılı ya da bu çevrelere yakın görüşler taşıyan kişilerin halihazırda siyasi görevlerde bulunduğunu söyledi.

“BUGÜN BELEDİYE BAŞKANI, YARIN DAHA FAZLASI OLABİLİR”

Vance, bu etkinin şu an için sınırlı olduğunu ancak hafife alınmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Şu anda belki çok düşük bir düzeyde. Belediye başkanlıkları ya da yerel yönetim seçimleri kazanıyorlar. Ancak İslamcı görüşlere yakın bir kişinin, bir Avrupa nükleer gücünde çok ciddi bir etki sahibi olabileceği bir senaryoyu hayal etmek imkânsız değil.”

Bu sürecin kısa vadede gerçekleşmeyeceğini belirten Vance, 15 yıl içinde bunun mümkün olabileceğini savundu:

“Beş yıl içinde mi? Hayır. Ama 15 yıl sonra? Kesinlikle. Ve bu, Amerika Birleşik Devletleri için doğrudan bir tehdit olur.”

AVRUPA-ABD İLİŞKİLERİNE UYARI

Vance, bu gelişmelerin yalnızca güvenlik değil, Avrupa–ABD ilişkileri açısından da uzun vadeli riskler taşıdığını ifade etti.

Avrupa ile ABD arasında ortak tarih ve kültürel değerler bulunduğunu hatırlatan Vance, bu nedenle bazı ahlaki ve siyasi tartışmaların daha hassas olduğunu söyledi.

Fransa ve Birleşik Krallık’ın nükleer silahlara sahip ülkeler olduğunu vurgulayan Vance, sert bir uyarıda bulundu:

“Eğer bu ülkeler kendilerini yıkıcı ahlaki fikirlerin etkisi altında bırakırsa, nükleer silahların Amerika’ya çok ciddi zarar verebilecek insanların eline geçmesine kapı aralanmış olur.”