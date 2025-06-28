Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Venedik'te evlendi

Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda haftalardır konuşulan 'yılın düğünü' dün akşam yapıldı.

61 yaşındaki ünlü iş insanı Bezos ile 55 yaşındaki partneri Sanchez, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyururken, soyadı kısmına 'Bezos'u da eklediği görüldü.





HEDİYE YERİNE BAĞIŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ayrıca Lady Gaga'nın da cumartesi günü çift için özel bir konser vereceği basına yansıdı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin geldiği belirtildi.

Düğünleri kentte pek çok tartışmaya yol açsa da Bezos ve Sanchez çifti, davetlilerden kendilerine düğün hediyesi yapmak yerine Venedik’in yararına kullanılacak hayır işi olarak bağış yapmasını istedi.





MALİYETİ 20 İLA 30 MİLYON AVRO

Bezos ve Sanchez'in düğünü için çok sayıda gazeteci de Venedik'e giderken, foto muhabiri ve kameramanlar hem gelin ve damadı hem de ünlü konuklarını, kentin kanallarında da kullanılan küçük teknelerle yakından takip etti.

İtalyan basınında "Yılın en çok tartışılan düğünü Venedik'te yapıldı" başlıkları dikkati çekerken, çiftin düğünlerini Kuzey İtalya'daki bir şehirde yapmasına karşın düğün yemekleri için Güney İtalya bölgelerinin mutfağının tercih edildiği belirtildi.