Jeff Bezos: Yapay zekâ insanlığı altın çağa taşıyacak

Amazon ve Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos, yapay zeka konusunda önümüzdeki 20 yılın “insanlık için altın bir çağ” olacağını söyledi.

New York Post’un aktardığına göre Bezos, İtalya’da düzenlenen Italian Tech Week 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığı “medeniyet düzeyinde bolluk çağına” taşıyacağını savundu.

Bezos, “Bugün yaşarken karamsar olmayı anlamıyorum. Teknoloji, insanlık tarihinin en refah dolu dönemini başlatmak üzere” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bezos (Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 239 milyar dolar servete sahip), yeni teknolojilerin geçmişte olduğu gibi bugünkü sorunları da çözme gücüne sahip olduğunu söyledi.

“ROBOTLAR BİZİM YERİMİZE ÇALIŞACAK”

Bezos’a göre 2045’e kadar robotlar insanların rutin işlerini devralacak:

“Gelecekte işe gidip gelmek diye bir kavram kalmayacak. Robotlar çalışırken insanlar daha az çalışacak, daha mutlu ve daha zengin olacak.”

Blue Origin kurucusu Bezos, insanların gelecekte dünya dışı ortamlarda da yaşam kurabileceğini belirterek, “Önümüzdeki birkaç on yıl içinde milyonlarca insan uzayda yaşayacak. Orada olmaları gerekmeyecek; sadece istedikleri için orada olacaklar” dedi.

Bezos, Ay ve diğer gezegenlerdeki görevlerin insan eliyle değil makinelerle yürütüleceğini belirterek, “Eğer Ay yüzeyinde ya da başka bir yerde bir iş yapılacaksa, bunu robotlara yaptırabiliriz. Bu, insan göndermekten çok daha ekonomik olacak” diye konuştu.

“MEDENİYETİN ZENGİNLİĞİ İCATLARLA ARTIYOR”

Bezos, tarih boyunca her teknolojik buluşun insanlığın refahını artırdığını belirtti:

“10 bin yıl önce birileri sabanı icat etti, hepimiz daha zengin olduk. Bugün de aynı süreç işliyor. Bu araçlar medeniyetin bolluğunu artırıyor ve bu örüntü devam edecek.”

Bezos, yapay zekâya dair felaket senaryolarını reddederek, teknolojinin insan emeğini ortadan kaldırmak yerine yaratıcılığı ve refahı artıracağını savundu.