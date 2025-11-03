Jeremy Corbyn sahneye dönüyor: Solun birleşmesi için yeni bir sayfa açıyoruz

İngiltere’nin eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İşçi Partisinden ihraç edilmesinin ardından, milletvekili Zarah Sultana ile birlikte kurduğu “Your Party” (Senin Partin) adlı yeni siyasi oluşumun kasım ayı sonunda resmen faaliyete geçeceğini açıkladı.

Corbyn, Evrensel’e verdiği röportajda, yeni partinin hedeflerini, İngiltere solunun iç tartışmalarını ve yaklaşan seçimlere hazırlıklarını anlattı.

Kasım sonunda Liverpool’da yapılacak kuruluş konferansına hazırlandıklarını belirten Corbyn, “Şu anda ülke genelinde yapımızı, demokrasimizi ve taban katılımını tartışıyoruz. Servet ve gücün yeniden dağıtılması konusunda siyasi tartışmaya öncülük edecek bir konumdayız” dedi.

Corbyn, hükümetin yeni bütçesinin halkı vergi artışları ve kemer sıkma politikalarıyla karşı karşıya bırakacağını vurgulayarak, “Biz sosyal adalet için mücadele ediyoruz. Burjuva ekonomisinin dayattığı kemer sıkma politikalarını kabul ederseniz bunu elde edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİ PARTİSİ TABANINDAN BİZE YÖNELİM VAR”

İşçi Partisinden ihraç edildikten sonra bağımsız aday olarak kazandığı seçimlere değinen Corbyn, “Aldığım oyların çoğu geçmişte İşçi Partisine oy verenlerden geldi. Halk artık bu konuda daha bilinçli” dedi.

Galler’deki son ara seçimlerde sol güçlerin birleşmesinin olumlu bir işaret olduğunu belirten Corbyn, “Bu dönemde solun dayanışma içinde hareket etmesi çok önemli. Bizim temel değerimiz; adalet, eşitlik ve barış” diye konuştu.

Uluslararası politikada savaşa karşı olduklarını vurgulayan Corbyn, “Yeni nesil nükleer silahlar üretmeyeceğiz. Diplomasi, barış ve kendi kaderini tayin hakkı için ses olacağız. Bu yüzden Filistin halkını desteklemeye çok yoğun bir şekilde odaklandık” dedi.

“SOLCULAR TARTIŞIR AMA BU DEMOKRASİNİN PARÇASI”

Partideki iç tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Corbyn, “Sol içinde tartışmalar kaçınılmaz. Ama bunlar bizi zayıflatmaz, canlı tutar. Herkes yerelde halkla bağ kurmak zorunda. Aksi takdirde dinlenilmezsiniz” dedi.

Corbyn, İşçi Partisine bağlı sendikaların sayıca az olduğunu, buna karşın bağımsız sendikalarla güçlü bir ilişki hedeflediklerini belirtti:

“Ulusal komitemizde sendika temsilcilerine yer açmak istiyoruz. Tüm yerel sendika şubelerini toplantılarımıza davet ediyoruz. Sendikalar olmadan işçi sınıfı siyaseti olmaz.”

Yeşiller Partisi ile olası bir ittifak sorusuna Corbyn, “Evet, ama bazı şartlarla olur. Hangi konularda birlikte mücadele edeceğimiz konusunda mutabık kalmalıyız. NATO ve Ukrayna konularında farklı düşündüğümüz noktalar var” yanıtını verdi.

“MAYISTAKİ YEREL SEÇİMLERE HAZIRIZ”

Yeni partinin 2026 yerel seçimlerine katılacağını söyleyen Corbyn, “Kasım sonunda aday belirleme süreçlerini tamamlayacağız. Bu seçim, halk desteğini ilk kez ölçme fırsatımız olacak” dedi.

Aşırı sağ Reform UK partisinin yükselişine ilişkin değerlendirmesinde Corbyn, “Reform UK’e oy verenlerin çoğu ırkçı değil; çaresiz. Farage, yoksulluğu mültecilerle ilişkilendiriyor ama bu tamamen saçmalık. Mülteciler olmasa sağlık, eğitim, ulaşım sistemi çöker. Farage bunu biliyor ama söylemeye cesaret edemiyor” dedi.