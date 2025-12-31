JFK’nin torunu Tatiana Schlossberg hayatını kaybetti

ABD’nin 35. Başkanı John F. Kennedy’nin torunu Tatiana Schlossberg, nadir görülen bir lösemi türü teşhisi aldığını açıkladıktan yaklaşık iki ay sonra, salı günü yaşamını yitirdi. Schlossberg’in 35 yaşında olduğu bildirildi.

Schlossberg’in ölümü, ailesi tarafından John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Açıklamada, “Güzel Tatiana’mız bu sabah aramızdan ayrıldı. O her zaman kalbimizde olacak” ifadeleri kullanıldı.

Tatiana Schlossberg, iklim değişikliği ve çevre konularında çalışan bir gazeteciydi. Schlossberg, JFK’nin kızı ve eski ABD’li diplomat Caroline Kennedy ile tasarımcı-sanatçı Edwin Schlossberg’in ikinci çocuğuydu.

Schlossberg, kasım ayında The New Yorker dergisinde yayımlanan bir yazısında, nadir bir mutasyona sahip akut miyeloid lösemi teşhisi aldığını duyurmuştu.

Bu hastalık, kan ve kemik iliğini etkileyen agresif bir kanser türü olarak biliniyor.

Aynı yazıda Schlossberg, aşı karşıtı tutumuyla bilinen ve ABD Sağlık Bakanı olan kuzeni Robert F. Kennedy Jr.’ı da eleştirmişti. Schlossberg, kanser araştırmalarına ayrılan fonların kesilmesini sert sözlerle ele almıştı.