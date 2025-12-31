Jill Biden'ın eski kocasının eşi ölü bulundu

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, kamuoyunda uzun yıllardır tanınan bir isim.

Jill Biden’ın ilk eşi olan Bill Stevenson ise ABD’de gündeme gelen bir olayla yeniden haber oldu. Stevenson’ın eşi Linda Stevenson, çift arasında yaşanan bir tartışmanın ardından evlerinde ölü bulundu.

New Castle County Polisi’nin açıklamasına göre Bill Stevenson, 28 Aralık gecesi geç saatlerde eşiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından acil yardım hattını arayarak durumu bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Delaware eyaletindeki Oak Hill yerleşiminde bulunan eve sevk edildi.

Ekipler, yerel saatle 23.15’te eve girdiklerinde Linda Stevenson’ı oturma odasında hareketsiz halde buldu.

Olayla ilgili otopsi yapılmasına karar verildi. Bill Stevenson hakkında şu ana kadar herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

ABD merkezli eğlence ve magazin sitesi TMZ’nin aktardığına göre, Jill Biden’ın eski eşi Bill Stevenson polisle görüştü ve soruşturma kapsamında yetkililerle iş birliği yapıyor.

Olay anına ilişkin telsiz kayıtlarında Linda Stevenson için “kalp durması” ifadesinin kullanıldığı belirtildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

JİLL BİDEN'IN İLK EVLİLİĞİ

Jill Biden, Bill Stevenson ile 1970 yılında, her ikisi de Delaware Üniversitesi’nde öğrenciyken evlenmişti.

Çift, beş yıl sonra boşanmıştı. Jill Biden’ın biyografi yazarı Julie Pace, 2022’de verdiği bir röportajda bu evliliğin Jill Biden’ı derinden etkilediğini belirtmişti.

Pace, “Jill Biden evlilikten belirli beklentiler içindeydi ancak evlilik bu beklentileri karşılamadı. Çok gençti ve muhtemelen hayata dair oldukça naifti. Bu durum onu gerçekten incitti ve birçok şeyi sorgulamasına yol açtı” ifadelerini kullanmıştı.