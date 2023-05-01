Jock Zonfrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? Jock Zonfrillo neden öldü?

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:03

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:03

MasterChef Avustralya, 46 yaşındaki ünlü şef Jock Zonfrillo'nun Melbourne'de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kanal ve programdan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak."

JOCK ZONFRİLLO KİMDİR?

Glasgow'da İtalyan bir baba ve İskoç bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jock Zonfrillo, 20 yaşında Avustralya'ya taşındı ve 2019'da MasterChef'te jüri üyesi olmadan önce 20 yılı aşkın bir süre Sidney ve Adelaide'de ünlü restoranlar işletti.

Zonfrillo, henüz okuldayken 13 yaşında yarı zamanlı bulaşıkçı olarak mutfaklarda çalışmaya başladı. 15 yaşında okulu bırakan Jock Zanfrillo, The Turnberry Hotel'de meslek hayatına çırak olarak başladı. Çeşitli restorantlarda çalışan Jock Zanfrillo ilk baş şef deneyimi 22 yaşında Cornwall'daki The Tresanton Hotal'de yaşadı.

Jock Zonfrillo, birçok restoran ve kafe işletti. Ünlü şefin hizmet sektöründe birçok ödülü bulunuyor. Jock Zonfrillo, 2018 yılında Avustralya'nın En Ateşli Şefi seçildi.

Jock Zonfrillo, 2019 yılında Avustralya'da düzenlenen MasterChef Avustralya yarışmasında Melissa Leong ve Andy Allen ile birlikte jüri olarak görev yaptı.

JOCK ZONFRİLLO NEDEN ÖLDÜ?

Jock Zonfrillo, 30 Nisan 2023 tarihinde Avustralya, Melbourne'da 46 yaşında hayatını kaybetti. Jock Zonfrillo'nun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.