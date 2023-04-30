Lamine Yamal kimdir, kaç yaşında, nereli? Lamine Yamal hangi takımlarda oynadı?
Lamine Yamal, sıkça aratılan sporcular arasına girdi. Peki, Lamine Yamal kimdir, kaç yaşında, nereli? Lamine Yamal hangi takımlarda oynadı?
La Liga’nın 32. haftasında Barcelona-Real Betis mücadelesinde Gavi’nin yerine oyuna giren Lamine Yamal, Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu. Lamine Yamal'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
LAMİNE YAMAL KİMDİR?
Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007'de İspanya'da doğdu. Forvet - Sağ Kanat mevkiindeki genç oyuncu, FC Barcelona Gençlik A takımında oynamaktadır.
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