Joe Biden, enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu

20 Nisan 2022 Çarşamba, 18:20

Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda yükselen enflasyon hükümetin de gündemine girdi. ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu savundu.

'SORUMLULAR KOVİD-19 VE PUTİN'

Joe Biden, ülkede son dönemde ailelerin artan fiyatlarla mücadele ettiğinin farkında olduklarını belirterek, "Akaryakıt fiyatları arttığında bunu hisseden aile büyüğüdür. Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu Kovid-19 ve Vladimir Putin'dir" dedi.

'PUTİN'İN SAVAŞI' VURGUSU

Biden, Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırdığını ifade ederek, "Bunun sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisinde gördük. Geçen ay enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in savaşının akaryakıt ve diğer enerji fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu" ifadesini kullandı.

Biden, artan fiyatları düşürmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek, petrol üreticileri ile görüştüğünü ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya saldıklarını hatırlattı.



