Joe Biden'ın Noel konuşması olay oldu: Şeytana benzettiler

25 Aralık 2022 Pazar, 14:23

ABD Başkanı Joe Biden, Noel haftasında gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında çoğunlukla ilk eşi Neilia Hunter'ın ölümüne odaklandı. Biden, mesajında İsa'dan adıyla bahsetmek yerine 'Tanrı'nın Oğlu' ifadesini kullandı.

Biden konuşmasında, "Ve gökyüzüne, diğerlerinden daha parlak bir yıldıza bakıyoruz. Bize, bir çocuğun doğumuna rehberlik ediyor. Hıristiyanların, Tanrı'nın oğlu olduğuna inandığı bir çocuk; mucizevi bir şekilde şimdi burada, Dünya'da aramızda. Dünya'ya umut, sevgi, barış ve neşe getiriyor" ifadelerine yer verdi.

"ŞEYTAN, İSA'DAN ADIYLA BAHSETMEZ..."

Biden'ın Noel konuşmasındaki ayrıntı, Cumhuriyetçi ve Muhafazakar Amerikalıların tepkisine neden oldu.

Hamlet Garcia adlı bir kullanıcı, Biden'ın sözlerini şu şekilde yorumladı:

Şeytan İsa'dan asla adıyla bahsetmez, Tanrı'dan ve Tanrı'ya yaklaşacak şekilde dua etmeyi bilen Hıristiyanlardan korkar. #Biden, İsa'nın Adını Anmadan Noel Konuşması Yaptı: "Hıristiyanların Tanrı'nın Oğlu Olduğuna İnandıkları Çocuk..."

"ADINI ANMALISINIZ..."

Benzer bir tepki de kürtaj yasalarına atıfta bulunan eski Herkül oyuncusu Kevin Sorbo tarafından dile getirildi.

New York Başpiskoposluğundan Peder Gerald Murray ise Newsmax'e demecinde, "Başkan Biden her zaman Katolikliğinden ve bunun kendisine nasıl ilham verdiğinden bahsediyor. Eğer İsa'nın doğumunu onurlandıracaksanız, onun adını anmalısınız. Bunu görmek beni çok üzdü. Bu gelecekte tekrar edilmemesi gereken bir şey" ifadelerine yer verdi.

"NEDENİNİ AÇIKLAMALI..."

Eski Dukes of Hazzard oyuncusu John Schneider da başkanı şu ifadelerle eleştirdi:

"Bu adam yaratıcısıyla yüzleşmeli ve neden 'İsa Mesih' benim Rabbim ve kurtarıcımdır ve ülkemi onun kurallarına göre yöneteceğim diyemediğini açıklamalıdır."