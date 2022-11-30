ABD Gizli Servisi Biden ailesi için kiralamıştı: Lüks araçlar alevlere teslim oldu

ABD Başkanı Joe Biden ve ailesinin, Şükran Günü tatilinin ardından eve dönmesinden bir gün sonra, kiraladıkları 5 araç alevlere teslim oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:29
ABD Gizli Servisi Biden ailesi için kiralamıştı: Lüks araçlar alevlere teslim oldu
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ABD Başkanı Joe Biden ve ailesi, Şükran Günü dolayısıyla tatilini ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Nantucket bölgesinde geçirdi.

Gizli Servis, Joe Biden ve ailesini taşımak için Hertz'den beş araç kiraladı.

Kiralanan araçlar, Biden ailesinin Nantucket tatilinden ayrılmasından sadece bir gün sonra, Pazartesi günü bir otoparkta alev aldı.

Beş araç arasında bir Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition ve bir Jeep Gladiator bulunuyordu.

Araçların, Nantucket havaalanında park halinde olduğu ve yangının tesisin jet yakıtı tanklarının sadece 40 metre uzağına kadar yayıldığı bildirildi.

Yangına neyin sebep olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, birkaç başka araçta da hasar meydana geldiği belirtildi.


ABD ABD Başkanı Joe Biden Şükran Günü

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